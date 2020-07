Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Na vině nehody zvěř?

HRADECKO - Auto skončilo na střeše.

Dnes ráno v 5 hodin jsme byli přivolání k dopravní nehodě osobního auta na silnici 1/11 u obce Kratonohy. Řidička auta značky Daewoo Matiz pravděpodobně z důvodu vyhnutí střetu se zvěří se dostala do smyku, čímž následně vyjela na levou stranu mimo komunikaci, kde narazila do oplocení dvou domů a zaparkovaného přívěsného vozíku a s autem se přetočila na střechu. Ke střetu se zvěří nedošlo. Žena utrpěla zranění, s kterým byla převezena do nemocnice. Policisté u 49leté řidičky vyloučili alkohol dechovou zkouškou. U auta odhadli škodu na 30 tisíc, na oplocení a na vozíku 40 tisíc korun.

Přesná příčina nehody je v šetření hradeckých policistů.

por. Iva Kormošová

23.7.2020, 10.30

vytisknout e-mailem