Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Na vazbu mu stačilo kolo, alkohol a mandle

VSETÍNSKO: Recidivistovi nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Nenapravitelný zloděj zase kradl, přitom už byl především za majetkovou trestnou činnost čtrnáctkrát trestaný a z vězení se naposledy vrátil vloni v únoru. Dnes dopoledne rozhodl soudce o jeho vzetí do vazby. Za krádeže mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Osmatřicetiletého muže zadrželi policisté v úterý dopoledne v Rožnově p. Radhoštěm. Nepolepšitelný zloděj odcizil minulý týden v dopoledních hodinách před supermarketem v Rožnově p. R. jízdní kolo v hodnotě 15 tisíc korun. Nebyla to náhodná krádež, měl u sebe štípací kleště, kterými během chvilky přestřihl lankový zámek a na kole odjel. O pár dnů později kradl v supermarketu tvrdý alkohol a mandle za více jak 1 600 korun. Krádež na kamerách zahlédli pracovníci supermarketu a vydali se ven za ním. Když to zloděj zjistil, nechal kradené věci venku před supermarketem a z místa utekl. Policistům se muže podařilo ztotožnit na kamerových záznamech díky osobní znalosti – muže vzhledem k jeho předešlým majetkových deliktům dobře znají. Včera vyšetřovatel muže obvinil z trestného činu krádeže a zároveň podal státnímu zástupci návrh na podnět na vzetí do vazby.

18. června 2020, mjr. Mgr. Lenka Javorková

vytisknout e-mailem