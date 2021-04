Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na útěku dojel jen do Mikulova.

BŘECLAVSKO: Dálniční policisté zadrželi muže na Slovensku souzeného za vraždu.

To, že pro policejní spolupráci nepředstavuje státní hranice velkou překážku se znovu ukázalo včera večer. Policisté na jihu Moravy obdrželi od svých slovenských kolegů informaci o muži, který měl být na Slovensku odsouzen za násilný trestný čin, před nástupem do výkonu trestu byl monitorován elektronickým zařízením, které si však měl odstranit a uprchnout. Cestovat měl v modrém terénním Mitsubishi. Čeští policisté proto ihned přijali taková opatření, aby muže v případě, kdy by unikal přes naše území, mohli zadržet. A to se jim dokonale povedlo. Mikulovští dálniční policisté před půl devátou večerní, tedy necelou hodinu po tom co informaci obdrželi, vypátrali na silnici I/52 podobné vozidlo se slovenskou značkou, jako to ve kterém se měl prchající muž pohybovat. Když jej u Mikulova zastavili, ukázalo se, že muž za volantem byl opravdu oním hledaným. S policisty, kteří jej na místě zadrželi, spolupracoval a dokonce jim doznal, že byl na Slovensku odsouzen za vraždu. Nyní jednáme o jeho vydání zpět na Slovensko.

nprap. David Chaloupka, 8. dubna 2021

