Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na ulici okradl cizince

MOST - V obchodě připravil prodavačku o mobil, šel do vazby; Tři zákazy a přesto řídil; Muži kradli v obchodech.

I přes tři zákazy řídil

Mostečtí policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 31letému muži z Chomutovska. Muž byl o víkendu v noční době zastaven a kontrolován policisty hlídkové služby v ulici Rudolická při řízení osobního vozidla. Hlídka na místě šetřením zjistila, že muž má vyslovené tři platné zákazy činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu 24 měsíců a to až do října roku 2021. Policisté motoristovi další jízdu zakázali.

Tři muži kradli v obchodech

Muž, který byl nedávno přistižen při krádežích v obchodech, opět nakupoval bez peněz. O víkendu měl odcizit v litvínovském supermarketu balení kávy, které si ukryl do tašky a poté odešel přes pokladny, kde byl zastaven pracovníkem ostrahy. Podezřelý se dal na útěk a záhy byl zajištěn hlídkou obvodního oddělení při jiném protiprávním jednání. Zboží bylo poškozené a nemohlo být vráceno zpět do prodejny. Už v minulosti 29letý Litvínovan kradl a byl odsouzen.

Muž ve věku 26 let z Litvínova měl ukrást v supermarketu datle a brusinky v celkové hodnotě 299 korun, které nezaplatil. Na místě ho zadržel pracovník prodejny. I on má za sebou kriminální minulost a z vězení přišel letos na jaře.

Do třetice byl při krádeži přistižen 29letý muž z Mostu, který si v jenom mosteckém obchodě měl do kapes schovat tabákové výrobky za necelých tisíc korun. Odejít nestačil, skončil po zadržení na policejním oddělení. Všichni tři muži si odnesli záznamy o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Mostečan kradl na ulici, v obchodech a v kanceláři, soud ho poslal do vazby

Ačkoliv byl již za krádež 20letý muž z Mostu odsouzen, kradl znovu a soud ho poslal do vazby. Vyšetřovatel mostecké policie muže obvinil z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Muž měl dle šetření policie vniknout na třídě Budovatelů do komerčního objektu za použití násilí a v jedné z kanceláří měl odcizit výrobky spotřební elektroniky, nářadí, horolezecké potřeby a také SIM kartu, se kterou následně volal. Poškozenému majiteli zanechal škodu za dvacet tisíc korun. Na ulici v Mostě měl okrást cizince, který se tam dohadoval se svým známým. Filuta využil situace, kdy poškozený držel v ruce peněženku a tuto mu nečekaně měl vytrhnout z ruky a poté utekl. V jedné prodejně využil nepozornosti prodavačky a měl odcizit volně odložený mobilní telefon. Policisté na místě šeřením zjistili, kdo se krádeže dopustil a následně po muži pátrali a našli ho na jedné zastávce v Mostě. Cizí mobil měl u sebe. Naposledy kradl v supermarketu, kde si do rukávů a kapes ukryl čokolády a skončil poté na policii.

nprap. Ludmila Světláková

Most 9. prosince 2019

