Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na ulici křičel a bouchal do auta

MOSTECKO - Kopl i do policejního vozu, skončil v cele; V kapse měl baterie za tři tisíce korun, ty musel vrátit.

Záznam o sdělení podezření z přečinu výtržnictví si od litvínovských policistů převzal 34letý muž Litvínova. Ten byl tento měsíc v odpolední době předveden městkou policií na obvodní oddělení Policie ČR v Litvínově kvůli prokázání totožnosti. Poté co budovu policie opustil, tak měl v ulici Vodní pokřikovat a následně měl dvakrát udeřit do kapoty zaparkovaného vozidla značky Peugeot a poté měl kopnout do přední části stojícího služebního vozidla v barvách policie. To činil přímo před budovou, kde sídlí městská i republiková policie. Rámus na ulici zalarmoval policisty, kteří za mužem vyběhli z oddělení ven a vyzvali ho k zastavení. Ten ale na výzvu nereagoval, pokračoval dál v chůzi, až byl nakonec zadržen za použití donucovacích prostředků. Muž ani poté s policisty nespolupracoval a schválně padal na zem. To činil i na služebně. Nakonec skončil v policejní cele. Proč takto vyváděl, policii neuvedl. Prý si na nic vůbec nepamatuje. Na policejním autě hmotná škoda nevznikla. Na voze tovární značky Peugeot byla škoda vyčíslena na částku 4 000 korun.

V kapse měl baterie za tři tisíce korun

Na nepoctivého zákazníka narazili pracovníci ostrahy jednoho mosteckého supermarketu. Ten tam nakupoval tento měsíc v polední době a během nákupu si měl v oddělení s elektro zbožím uschovat do kapes kalhot 28 kusů balení baterií v celkové hodnotě 3 217 korun. Poté u pokladny zaplatil za drobnosti a prošel pokladní zónou. Tam na něj již čekali pracovníci ostrahy, muže zastavili a zadrželi. Odcizené zboží bylo zajištěno a vráceno zpět nepoškozené do prodeje. Muž skončil na policii. Policisté zjistili dalším šetřením, že 55letý Litvínovan už v minulosti kradl a byl za to odsouzen nepodmíněně a z vězení se vrátil letos v březnu. Případ je šetřen ve zkráceném přípravném řízení a muž si od police odnesl záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Státní zástupce již okresnímu soudu předložil návrh na potrestání.

Zloději vnikli do dvou aut a odcizili z nich odložené věci

Dva případy vloupání do osobních vozidel šetří od včerejška mostečtí policisté. V centru města Mostu někdo vnikl zřejmě v noční době nezjištěným způsobem do zaparkované škodovky a odcizil z ní sportovní vybavení, různé doklady a jiné uložené věci. Poškozený motorista odhadl vzniklou škodu na částku šest tisíc korun. Druhý případ se stal v ulici v mostecké části Zahražany. Tam neznámý lapka poškodil při vloupání zaparkovaný nákladní vůz a odnesl z něj mobilní telefon a pracovní oděv. Přesná škoda zatím nebyla poškozeným vyčíslena. V obou případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže vloupáním.

nprap. Ludmila Světláková

Most 24. června 2020

