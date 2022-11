Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na tuning sraz v Čestlicích dohlíželo více jak 40 policistů

PRAHA VENKOV - JIH - Především z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku policisté na sraz dohlíželi.

Den samostatného vzniku československého státu, tedy 28. října 2022, si ke svolání srazu vybrali milovníci aut a jejich tuningových úprav v Čestlicích.

V odpoledních hodinách se na parkovišti u obchodního domu sešlo zhruba 1000 účastníků a jejich 500 vozidel. Policisté se celé akce zúčastnili především proto, aby dohlíželi nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a veřejný pořádek při konání tohoto srazu.

Účastníky zřejmě přítomnost policistů zaskočila a některé asi příliš nepotěšila. Více jak 40 policistů zkontrolovalo celkem 203 osob a 190 vozidel, kdy zjistili 63 dopravních přestupků.

Největším prohřeškem bylo překročení nejvyšší dovolené rychlosti, a to v 19 případech. Celkem 18 řidičů mělo vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu, kdy 12 z nich mělo na vozidle neoprávněnou úpravu zasklení, týkající se zejména předních bočních oken u řidiče. Na místě 11 řidičů tuto závadu odstranilo stržením fólie, 1 z řidičů toto odmítl, proto mu byla omezena technická způsobilost vozidla na 30 dní. Na bočních oknech vozidla, která spadají do stanoveného zasklení, nesmí být provedeny žádné dodatečné úpravy zasklení, které by snížily jejich celkovou propustnost světla pod hodnotu 70 procent. Na toto měření policisté využili přístroj pro měření celkového prostupu světla zasklením vozidel LumenTech.

Ostatní přestupky se týkaly především nepřipoutání se bezpečnostními pásy, nerespektování dopravního značení nebo řidiči neměli rozsvícená světla.

Prioritou policistů při této akci bylo zejména dohlížet nad bezpečností silničního provozu a veřejný pořádek, proto se policejní hlídky zaměřily především na kontrolu správného způsobu jízdy, dodržování a respektování dopravního značení, dodržování rychlosti, parkování, technický stav vozidel, otáčení a couvání v křižovatkách, obtěžování hlukem apod.

por. Ing. Bc. barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

1. listopadu 2022

