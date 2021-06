Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na tříkolce proti zákonu

LIBERECKO – Celníci zadrželi muže, který převážel více jak čtyři kilogramy prekursoru.

V pátek 28. května, chvíli před 18. hodinou, prováděli pracovníci

Celní správy rutinní kon trolu v blízkosti obcí Václavice a Oldřichov na hranicích. I přes nepřízeň počasí, která panovala v této části výběžku, neunikl pozornosti mužům v uniformách zajímavý dopravní prostředek. Vlastně tak trochu „úkaz“ pohybující se po rozblácené a nezpevněné komunikaci, paralelně se linoucí na dohled od hlavní silnice I/35. Dvě postavy smáčené přívalem hustého deště se choulily jedna k druhé, zatím co jejich stroj vyvíjel značné úsilí, aby překonal tu kaluž, jinde zase rozblácené vyjeté koleje, či vykukující lesklý balvan. Posádka bičována provazy vody však zarputile nutila svůj stroj dál a dál k pohybu vpřed. Řidič samohybu spatřiv vozidlo Celní správy stojící nedaleko, ještě přidal ve svém snažení vymáčknout z elektrické tříkolky její konstrukční maximum. Možná, že i něco nad limit daný výrobcem. Pohonná jednotka zanaříkala, kola se prosmýkla, přesto však stroj neuposlechl jeho pokynů. Celníci pozorující grotesku v přímém přenosu zřejmě nejprve soucítili s nešťastníky, kteří byli vydáni na pospas rozmarům počasí. Možná i fandili řidiči v tom, aby úspěšně překonal nástrahy polní cesty.

Zvědavost, ale především profesní cit v nich vzbuzoval otázku,

proč zrovna tady a teď? Vydali se tedy tříkolku stíhat. Prchající ocelová kostra s akumulátorem a několika plechovými doplňky nabrala rychlost. Dvacítkou v off-roadových podmínkách tříkolka ujížděla před záblesky modrých majáčků. Řidič se za řídítky ještě přikrčil, aby snížil odpor a přinutil stroj z posledních sil zvýšit rychlost. Opět marně. Akumulátor již neměl kde energii brát. A tak se po pár metrech stalo nevyhnutelné. Hlídka pracovníků Celní správy zmoklé duo dostihla. Intuice celníků se ukázala jako opodstatněná. V batůžku pod sedadlem tříkolky čekalo na celníky překvapení. Více jak 4 kilogramy pastilek léků, ze kterých by bylo možné vyrobit bezmála tři čtvrtě kilogramu metamfetaminu. Případem se okamžitě začali zaobírat kriminalisté z krajského Toxi týmu.

Muž skončil v policejní cele a následujícího dne mu kriminalisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu, za který mu v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

2. června 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

