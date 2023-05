Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na svobodě neměl co dělat

CHOMUTOVSKO - Dopaden při policejní kontrole.

Smolný den zažil minulou středu 40letý muž z Kadaně, který řídil osobní vozidlo v ulici Golovinova. Po jeho zastavení ho zkontrolovala policejní hlídka. Ta lustrací zjistila, že řidič má soudem vyslovený platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do září příštího roku. To však nebylo všechno, dotyčný měl být navíc již několik dní ve výkonu trestu odnětí svobody. Protože však do věznice nenastoupil, byl v květnu vydán soudní příkaz k jeho dodání do výkonu trestu. Na základě toho policisté následně muže eskortovali do věznice.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 26. května 2023

vytisknout e-mailem