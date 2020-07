Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na svobodě byl jen dva dny

TEPLICKO - Recidivista přepadl muže a pak napadl strážníka a další zprávy.

Jen dva dny vydržel na svobodě recidivista, který teprve minulý týden opustil brány věznice. V minulosti dvaadvacetkrát odsouzený muž je podezřelý, že v sobotu večer přepadl v Trnovanech muže, po kterém požadoval peníze a klíče od auta. Když to poškozený odmítl, sedmatřicetiletý agresor ho fyzicky napadl, takže přepadený musel vyhledat lékařské ošetření.

O chvilku později ztropil nedaleko další výtržnost, a když ho kolemjdoucí hlídka strážníků vyzvala, aby svého jednání zanechal, jednoho z nich fyzicky napadl. Nakonec se agresivního útočníka podařilo zpacifikovat a zadržený byl eskortován do cely. Muž, který už byl několikrát odsouzen i za různé násilné trestné činy, byl obviněn z loupeže a násilí proti úřední osobě. Z důvodné obavy, že na svobodě by v páchání trestné činnosti pokračoval, byl podán návrh na jeho vzetí do vazby, který soudce akceptoval.

Neodolal pokušení

Mobilní telefon, který majitelka zapomněla při placení u pokladny v bílinském supermarketu, zlákal ke krádeži 20letého mladíka. Mobilu si všiml, když platil svůj nákup, bez zaváhání ho vzal a odešel s ním za prodejnu, kde telefon schoval do křoví. Když ho po chvilce zastavila hlídka strážníků, ke svému jednání se přiznal, stejně jako u výslechu na policejní služebně, kde si převzal sdělení podezření z přečinu krádeže.

Řídil i přes zákaz

Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je podezřelý 33letý muž, kterého včera odpoledne zastavila v obci Hrob hlídka košťanských strážníků. Sedl si za volant, i když má pravomocným rozhodnutím ústeckého magistrátu vysloven 18 měsíční zákaz řízení všech motorových vozidel. Muži bylo sděleno podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, v krajním případě mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

