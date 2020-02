Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Na svědomí má čtyři skutky

KARLOVARSKO – Odcizil dvě pokladničky a různé zboží.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město sdělili 19letému muži z Karlovarska podezření ze spáchání přečinu Krádež.

Té se měl dopustit nejméně ve čtyřech případech, a to na území Karlových Varů. Svého protiprávního jednání se začal dopouštět koncem ledna minulého roku. V brzkých ranních hodinách se měl pokusit za užití násilí vniknout do místní trafiky, což se mu však nepodařilo. Tento rok byl ale „úspěšnější“. Koncem ledna měl využít chvíle nepozornosti obsluhy knihovny a odcizit z pultu pokladničku s finanční hotovosti ve výši kolem 2 tisíc korun. Nebyla však poslední, která skončila v jeho hledáčku. V polovině února navštívil recepci místního hotelu, kde měl v nestřeženém okamžiku odcizit příruční pokladničku. Podezřelý muž následně odešel z hotelu a venku tuto pokladničku prohlédl a posléze na ulici zahodil. Díky duchapřítomnému zaměstnanci, který na nic nečekal a vydal se prohledat okolí, byla pokladnička nalezená a vrácená i s obsahem zpět. Další krádeže se měl podezřelý muž dopustit začátkem února. Násilně se měl vloupat do večerky a odcizit různé zboží. Svým jednáním způsobil poškozenému majiteli celkovou škodu ve výši kolem 4 tisíc korun.

V páchání trestné činnosti však není žádným nováčkem. Výše uvedeného jednání se dopustil i přes to, že byl již v minulosti za obdobný skutek odsouzen rozsudkem Okresního soudu Domažlice.

V případě prokázání viny mu hrozí až tříletý pobyt ve vězení.

nprap. Eva Valtová

28. 2. 2020

