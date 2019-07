Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Na svědky trojice štvala psa

JIHLAVSKO: Muž a dvě ženy byli obviněni ze spáchání tří trestných činů

Jihlavští kriminalisté objasnili závažnou trestnou činnost trojice pachatelů, kteří poštvali psa na muže, jež se jim snažil po spáchání krádeže zabránit v útěku. Pes muže skutečně zranil, přesto se mu jednoho z pachatelů podařilo na místě zdržet až do příjezdu policistů. Policejní komisař zahájil trestní stíhání osmnáctiletého mladíka a dvou dívek, kteří byli obviněni ze spáchání tří trestných činů. Obviněný mladý muž, opakovaně soudně trestaný recidivista, byl vzat do vazby.

Na začátku dramatického případu byla krádež v jihlavském obchodním domě. V pátek 24. května přišly do prodejny kolem desáté hodiny dopoledne dvě dívky, které odcizily chlazené masné výrobky v hodnotě necelých 600 korun. Z obchodu poté odešly, aniž by za zboží zaplatily. Za podezřelými dívkami vyběhly dvě zaměstnankyně prodejny, které před obchodem potkaly náhodného, čtyřicetiletého, muže, a ten jim po objasnění situace nabídl pomoc. Následně jednu z podezřelých dívek nalezli v sousední ulici a chtěli ji přivést zpět k obchodnímu domu. Na místo ale přišla druhá podezřelá dívka a také osmnáctiletý mladík se psem, kteří se jim v tom snažili zabránit. Přivolána byla policejní hlídka. Podezřelé dívky a mladík se začali chovat značně agresivně, ostatní přítomné vulgárně slovně napadali, vyhrožovali jim a proti muži štvali psa, kterému dávali pokyny k útoku. Pes muže napadl a pokousal ho na ruce, přesto se muži podařilo mladíka na místě zdržet. Obě dívky z místa se psem utekly. Na svědkyni, která je sledovala, se ještě znovu snažily poštvat psa a na ženu házely kameny. Násilné jednání trojice ukončili až přivolaní policisté. Mladík i obě dívky skončili na policejním oddělení. Pes byl převezen a umístěn do útulku, jedná se o křížence středního vzrůstu.

„Napadený muž utrpěl zranění a musel být ošetřen v nemocnici. Jeho léčení si vyžádalo několik týdnů a k závažnějšímu následku na jeho zdraví nedošlo jen shodou okolností, zejména aktivní obranou napadeného muže,“ dodal por. Mgr. Jakub Pivoňka, komisař oddělení obecné kriminality. Ženy zraněny nebyly.

Případ kriminalisté dále prověřovali, prováděli výslechy, vyžádali si lékařské zprávy a shromažďovali důkazy. Tento týden zadrželi v Jihlavě všechny tři podezřelé, osmnáctiletého muže a dvě dívky, kterým bylo v době spáchání činu sedmnáct a šestnáct let. Po mladší z dívek bylo vyhlášeno celostátní pátrání, neboť utekla ze zařízení pro mládež, kde má být v současné době umístěna, a kriminalistům se ji podařilo vypátrat.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání všech tří zadržených. „Osmnáctiletý muž byl obviněn ze zločinu vydírání spáchaného se zbraní a přečinu ublížení na zdraví, v obou případech spáchaných na svědkovi a dále ze spáchání přečinu výtržnictví,“ řekl npor. Ing. Radomír Němec, vedoucí oddělení obecné kriminality. Zbraní se v tomto případě rozumí pes. Jedná se o recidivistu, který byl v minulosti soudně trestán za majetkovou ale i násilnou trestnou činnost, naposledy byl odsouzen letos v květnu. Obě dívky byly obviněny z provinění vydírání spáchaného se zbraní a provinění ublížení na zdraví, v obou případech spáchaných na svědkovi a dále ze spáchání provinění výtržnictví. Starší z obviněných dívek již byla soudně trestána za majetkovou trestnou činnost a byla tak navíc obviněna ještě ze spáchání provinění krádeže.

Mladší z dívek policisté po provedení všech nezbytných úkonů předali oprávněnému zástupci příslušného zařízení pro mládež. Také druhá dívka je stíhána na svobodě.

Na obviněného mladíka podal policejní komisař státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl obviněný muž vzat do vazby a poté ho policisté eskortovali do věznice.

Případ kriminalisté dále vyšetřují.

„Obviněný muž může být potrestán až osmiletým trestem odnětí svobody," zakončil komisař Pivoňka. Dívkám hrozí trest poloviční.

Mladší z obviněných dívek je v souvislosti s krádeží zboží v obchodním domě podezřelá ze spáchání přestupku proti majetku, který policisté předali k projednání správnímu orgánu.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

18. července 2019

vytisknout e-mailem