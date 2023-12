Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na Štědrý den se vydal do školy

MOSTECKO - Ježíšek to ale nebyl.

Na Štědrý den zaměstnal mostecké policisty 34letý muž z Benešova, který svátky klidu zřejmě neřešil. Kolem 6 hodiny ranní si vybral jako objekt svého zájmu budovu střední školy v Mostě. Nejprve měl poškodit panty u okna na toalety, kam vlezl. Potom rozbil skleněnou výplň okna do kabinetu, který prohledal. Z kabinetu se dostal násilným poškozením dalších dveří na chodbu školy a dále do třídy. Tady jeho výprava skončila, neboť zde byl přistižen a zadržen policejní hlídkou, kterou přivolal zaměstnanec školy. Následnou lustrací osoby podezřelého bylo zjištěno, že má za sebou bohatou kriminální minulost a odseděl si několik let ve vězení. Údajně chtěl na sebe upozornit, protože se pohádal se svojí přítelkyní. V batohu měl také několik mýdel, které chtěl prý dát do školních tříd jako dárečky. Ve zkráceném přípravném řízení sdělili policisté muži podezření z přečinu krádeže ve stadiu pokusu. Od soudu tak může v případě uznání vinny odejít až s tříletým vězením.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

27. prosince 2023

