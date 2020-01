Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na Štědrý den přepadli tři osoby

NYMBURSKO – Podezřelé cizince policisté zanedlouho dopadli a jsou ve vazbě.

Oznámení o loupežném přepadení přijali poděbradští policisté na Štědrý den krátce před jedenáctou hodinou večerní. Dva cizinci v ulici Havlíčkova nejprve oslovili muže u bankomatu Komerční banky se žádostí o cigaretu. Po vzájemné komunikaci došlo ze strany cizinců k fyzickému napadení muže, kdy ho nejprve udeřili pěstmi do obličeje, následně ho povalili na zem, kde v napadání pokračovali a jeden z podezřelých mu dupl na hlavu. Druhý využil bezvládného stavu muže a z kapsy bundy mu odcizil peněženku a mobilní telefon. Ve fyzickém útoku přitom stále pokračovali a po zmocnění se odcizených věcí se dali na útěk směrem k lázeňské kolonádě.

V podchodu vlakového nádraží o půl hodiny později se podezřelí muži snažili kontaktovat dvě procházející ženy. Jednalo se o matku s dcerou, které se vracely z Vánoční bohoslužby ve městě. S podezřelými se nebavily a pokračovaly do místa svého bydliště. Cizinci se za nimi ale po chvíli rozeběhli a fyzicky obě ženy napadli a požadovali vydání mobilních telefonů. Mladší z žen jeden z nich několikrát udeřil pěstí do obličeje a následně ji chytil za vlasy a hlavou začal tlouct o chodník. Druhý podezřelý se snažil starší ženě vytrhnout kabelku, ale díky její duchapřítomné reakci, kdy si do ruky vzala svazek klíčů a jednotlivé klíče dala mezi prsty, se tomuto útoku ubránila, neboť podezřelého zasáhla klíči nejspíše do krku a ten svého jednání zanechal. Poté se vydala na pomoc své dceři a následně oba podezřelí z místa utekli neznámo kam.

U všech třech napadených osob bylo potřeba lékařské ošetření, zranění muže si navíc vyžádalo hospitalizaci v nemocnici Nymburk.

Ihned po oznámení, zjištění prvotních informací od napadených osob a popisů agresorů se na místo sjelo několik policejních hlídek s celého okresu, včetně psovoda, kriminalistů a strážníků Městské policie Poděbrady. U místní ubytovny byl téměř bezprostředně po spáchání skutku ztotožněn a zadržen jeden z podezřelých mužů. Po druhém muži policisté pátrali a zanedlouho byl dle uvedeného popisu zadržen i on.

Oba muži byli následně obviněni ze spáchání trestných činů loupež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku spáchaných ve spolupachatelství, za což jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 10 let. Soudce navíc akceptoval návrh státního zástupce a cizinci jsou stíháni vazebně.

por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

P ČR Nymburk

8. ledna 2020

