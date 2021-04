Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Na starostu přišel s nožem

BĚLOTÍN - Nelíbilo se mu, jak vede obec.

Poněkud nezvykle řešil včera odpoledne dlouhodobé spory se starostou obce Bělotín muž ve středních letech přímo před obecním úřadem. Představitel obce se v tu dobu nacházel zrovna před budovou u vozidla, do kterého si dával věci, když na něho podezřelý začal křičet, že si s ním přišel všechno vyřídit a vyhrožoval mu i újmou na životě. Vytáhl z opasku zavírací nůž, kterým šermoval kolem sebe a také směrem k poškozenému. Vzápětí nožem propíchl jednu přední pneumatiku a hned nato i druhou přední pneumatiku. Starosta využil této chvilky k tomu, že se vzdálil do budovy úřadu a vyčkal tam do příjezdu policejní hlídky, kterou mezitím přivolali jeho spolupracovníci, protože celý incident viděli z okna. Hlídka podezřelého muže, včetně zavíracího nože s 9 cm čepelí, zadržela a převezla na policejní služebnu do Hranic, kde byl umístěn do cely. Příčinou útoku byly dle prvotních sdělení zřejmě dlouhodobé výhrady podezřelého vůči práci starosty, kdy nebyl spokojen s výkonem jeho funkce. Podezřelý nebyl v dané chvíli pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Na vozidle způsobil škodu předběžně odhadnutou na 5 000 Kč. Dnešního dne s ním budou prováděny na oddělení další úkony a v současné době je útočník podezřelý z trestného činu násilí proti úřední osobě, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody od šesti měsíců až do šesti let.

por. Mgr. Miluše Zajícová

13. dubna 2021

