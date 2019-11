Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Na sociálních sítích se mezi rodiči tachovské školy rozšířila mylná informace

TACHOV – Muž na autobusové zastávce měl lákat děvčata do vozidla, se kterým tam zastavil. Jeho komunikace však směřovala k bývalé partnerce.

Na tachovské policisty se včerejšího dne obrátili rodiče nezletilého chlapce s tím, že měl být svědkem události na tachovském autobusovém nádraží, při které měl v blízkosti zastávky neznámý muž zastavit s osobním vozidlem a lákat tři neznámá děvčata do vozidla. Policisté tuto informaci začali prověřovat a zjistili, že se nezakládá zcela na pravdě. Jednání neznámého muže, kterého byl malý chlapec svědkem, nebylo směřováno k dívkám čekajícím na autobus, nýbrž k jeho bývalé partnerce, která se na autobusové zastávce také nacházela. Policisté by v tomto případě chtěli uklidnit rodiče dětí, které celou situaci rozebírají již na sociálních sítích, a celou věc uvést na pravou míru. Rodičům chlapce poděkovat za to, že informaci nebrali na lehkou váhu, nebyli lhostejní a s důvěrou se obrátili na policisty. Ne vždy se může jednat o takové nedorozumění a mylné pochopení dané situace. Zároveň policisté rodičům radí, aby své děti informovali o možných rizicích spojených s komunikací dětí s neznámými osobami a připomněli jim obecné základy bezpečného chování.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

8. 11. 2019

