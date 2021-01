Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Na služebnu přinesl protiletecký granát

HOLÝŠOV – Pyrotechnik munici zlikvidoval v blízkém okolí města. Policisté důrazně upozorňují občany, aby s nalezenými předměty nemanipulovali a okamžitě vyrozuměli policii!

Nesprávně jednal mladý muž z Holýšova, když v neděli večer donesl na Obvodní oddělení Holýšov zoxidovaný předmět připomínající munici. Policistům uvedl, že jej nalezl v lese pod kopcem Trný. Předmět si nejprve odnesl domů, kde jej očistil, ale pak měl obavu, že by se mohlo jednat o nevybuchlý granát, a tak jej odnesl na policejní služebnu. Policisté přivolali na místo pyrotechnika, neboť se s velkou pravděpodobností mohlo jednat o protiletecký granát. Pyrotechnik po příjezdu na místo potvrdil, že se jedná o protiletecký granát. Převoz granátu by mohl znamenat riziko, a tak rozhodl, že nalezená munice bude zlikvidována v blízkém okolí města Holýšov.

V souvislosti s tímto případem upozorňujeme občany, aby s žádným předmětem připomínajícím munici nemanipulovali. Nebezpečí nalezené munice tkví zejména v tom, že není zřejmé, v jakém stavu se nachází iniciační mechanismy. Některé mohou být vlivem času naprosto nefunkční, jiné se stanou časem maximálně citlivými na vnější podněty. Pokud kdekoliv naleznete předměty (například při výkopových pracích či úklidu), u kterých budete mít podezření, že by se mohlo jednat o munici či její součást, veškerou činnost přerušte a přivolejte Policii České republiky. Policisté pyrotechnické služby si převezmou předmět k likvidaci. Porušením uvedených zásad může dojít k ohrožení života nebo zdraví osob.



por. Mgr. Dagmar Brožová

12. ledna 2021

