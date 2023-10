Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na skříňovou dodávku kličkující po silnici nás upozornil svědek na lince 158

SEMILSKO - Její řidič rozvážel pečivo a přitom se posilňoval karibským rumem.

Včera odpoledne nás svědek prostřednictvím linky 158 upozornil na skříňovou dodávku tovární značky Mercedes Benz Sprinter, jejíž řidič v blízkosti benzinové čerpací stanice v Malé Skále najel na obrubník a potom dál kličkoval po silnici I/10 ve směru na Turnov. Během jeho jízdy se mu navíc otevíraly nezajištěné zadní dveře, které mohly vážně zranit nějakého chodce. Náš svědek, se ho snažil přimět k zastavení blikáním a sledoval dodávku ze svého auta, aby nás o jejím pohybu mohl informovat.

Podezřelý 45letý řidič nakonec zastavil v Průmyslové ulici v Turnově takřka v křižovatce a zůstal v autě sedět. Později to vysvětlil tím, že zabloudil a v aplikaci na mobilu hledal správnou trasu. Když se u něj objevila naše hlídka, byl trochu překvapený, ale dobrá nálada ho rozhodně neopustila. Ochotně s námi spolupracoval a přitom se ještě snažil žertovat. Velmi ho pobavila například myšlenka na to, že když mu zadržíme řidičský průkaz, bude muset namísto řízení auta plést rohlíky. kontrolovaná dodávka 1

Jednalo se totiž o řidiče, který rozvážel pečivo do provozoven v Libereckém a Středočeském kraji. Do své směny včera nastoupil v jednu hodinu nad ránem a za volantem jsme ho zastihli ještě s naloženým zbožím kolem půl čtvrté odpoledne. Směnu za něj dokončil jeho kolega, kterého na místo vyslal zaměstnavatel. Jeho dechová zkouška ukázala, že má v sobě 3,18 promile alkoholu. Tuto hladinku získal ve své pracovní době za volantem, když během řízení popíjel rum. K tomu se nám přiznal a omlouval to osobními problémy. Prázdnou půllitrovou lahev měl uloženou ve dveřích řidiče v době, kdy jsme ho zkontrolovali.

Na místě jsme mu samozřejmě zadrželi řidičský průkaz a nyní připravujeme podklady pro jeho trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Velké poděkování patří 26letému muži ze Semilska, který nás na něj upozornil dříve, než stačil na silnici způsobit nějakou vážnou dopravní nehodu.

20. 10. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

