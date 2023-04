Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na silnicích zemřeli tři lidé

KRAJ: Hned tři nehody měly v pátečním odpoledni na jihu Moravy tragický konec.

Víkend na silnicích na jihu Moravy začal černým pátkem. Na komunikacích zemřeli při dopravních nehodách hned tři jejich účastníci. Smutnou bilanci odstartovala nehoda dvou osobních automobilů na Blanensku poblíž obce Holštejn. Mladičký řidič, který získal řidičské oprávnění jen před několika dny, nezvládl řízení a v zatáčce vjel do protisměru, kde se střetl s dalším osobním automobilem. V něm byl těžce zraněn osmačtyřicetiletý řidič. Ten byl letecky transportován do nemocnice, kde dnes zemřel. Ve stejnou dobu došlo poblíž Mikulčic ke srážce osobního automobilu a kamiónu. Devětadvacetiletý řidič osobního automobilu, který z nezjištěných příčin vjel do protisměru, na místě zemřel. Poslední páteční obětí dopravní nehody je třiapadesátiletý motorkář, který se střetl na křižovatce v obci Bantice na Znojemsku s osobním automobilem Fiat. Po havárii skončil i s motorkou v blízkém potoku. I přes snahu záchranářů na místě zemřel. Příčiny nehody policisté vyšetřují.

por. Bohumil Malášek, 22. dubna 2023

vytisknout e-mailem