Na silnicích v zimě jen bezpečně

BENEŠOVSKO – Pár rad pro řidiče, které čeká jízda v zimním období.

Na českých silnicích se aktuálně můžeme potkat s čerstvou sněhovou pokrývkou nebo také s umrzlými částmi ledu. Počasí je jednoduše v prvním měsíci v roce nevyzpytatelné. Z tohoto důvodu musí být naše jízda o to více zodpovědnější a opatrnější, abychom se svým vozidlem někde nezapadli, nehavarovali nebo sami nezpůsobili dopravní nehodu. Je třeba být velice obezřetný a věnovat pozornost pár věcem, než na silnice vůbec vyrazíme:

• Pokud parkujeme vozidlo venku, odstavíme ho tak, abychom při další jízdě mohli bez větších problémů vyjet. Podložíme stěrače a nezatahujeme ruční brzdu.

• Před vyjetím vozidlo řádně od sněhu očistíme. Na to nám postačí klasický smetáček. Pokud je auto namrzlé, řádně ,,oškrábeme“ všechna okna a očistíme také veškerá světla. Jde o to, abychom měli dokonalý výhled my, ale také, aby naše vozidlo bylo čitelně vidět pro ostatní účastníky silničního provozu.

• Stěrače uvolníme tak, že je odmrazíme, nikdy je netrháme.

• Vždy máme ve vozidle dostatečné množství nemrznoucí kapaliny. Není od věci vozit také náhradní nádobu s kapalinou s sebou pro případ, že by nám během cesty v ostřikovačích došla.

• Myslíme také na to, abychom měli dostatečné množství paliva v nádrži.

• Nikdy přesně dopředu nemůžeme vědět, jaký bude provoz na silnicích. Přiblížit situaci nám ale v dnešní době dokážou aplikace v mobilním telefonu, navigace apod. Před jízdou se stačí podívat na aktuální dění na silnicích a zjistíme tak, zda je naše vybraná trasa průjezdná, zda tam aktuálně nejsou uzavírky, kolony a další jiné situace, které by nám jízdu mohly zkomplikovat.

• Pro případ, že bychom uvízli v koloně, je dobré vozit ve vozidle deku, teplé oblečení, pití, popř. jídlo. Pro naše nejmenší pak pár hraček, které je při čekání zabaví.

• S sebou máme také nabitý mobilní telefon (nebo nabíječku do auta) právě pro přehled aktuálních informací, ale také pro případ, že bychom potřebovali přivolat pomoc.

Nezapomínejme také na to, že s chladnějším počasím přichází změna pro řidiče a jejich vozidla. Konkrétně se jedná o pneumatiky a jejich přezutí. V období od 1. listopadu do 31. března lze užít vozidlo pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to pokud:

• se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

• lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Na svých cestách se můžeme setkat s dopravní značkou ,,Zimní výbava“. Pokud na ni narazíme, tak povinnost mít na vozidle zimní pneumatiky platí vždy bez ohledu na stav povrchu vozovky. Další dopravní značkou, která souvisí se zimním počasím, je značka ,,Sněhové řetězy“. Setkat se s ní můžeme, pokud vyrážíme do hor. Řidiči přikazuje nasadit sněhové řetězy. Za nepoužití zimních pneumatik nebo sněžných řetězů dle zákona může policista uložit řidiči v příkazním řízení pokutu až do výše 2000 korun, ve správním řízení hrozí řidiči sankce až do výše 2500 korun.

Základem dojetí do cíle je bezpečná zodpovědná jízda. V zimě dodržujeme větší vzdálenost za vozidly. Brzdíme plynule, jelikož brzdná dráha na sněhu je pětinásobná v porovnání se suchou vozovkou. Citlivě pracujeme se spojkou.

Více se o bezpečné jízdě v zimním období můžete dozvědět na internetových stránkách www.bezpecnecesty.cz.

Dopravní značka č. B 13 (Zdroj: www.bezpecnecesty.cz)Dopravu v zimních měsících komplikuje rozbředlý sníh, sněhové jazyky i náledí. Není to komplikace pouze pro řidiče osobních vozidel, ale také pro řidiče kamionů, kteří nezřídka v tomto počasí zapadnou. Apelujeme na řidiče kamionů, aby přizpůsobili jízdu povětrnostním podmínkám, respektovali dopravní značení a nevjížděli do míst, kde jim to zakazuje dopravní značení. V úterý 19. ledna vyjížděli policisté na oznámení o zapadlém kamionu u Radonic na Vlašimsku. Řidič zároveň porušil dopravní značku: ,,Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“. Tzn., že dopravní značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť. Dopravní značka může být také doplněna dodatkovou tabulkou.

Od začátku roku, tedy od 1. 1. 2021 do dnešního dne – 20. 1. 2021 benešovští policisté ze skupiny dopravních nehod řešili celkem 52 dopravních nehod, při kterých byla příčina nepřiměřená rychlost anebo nepřizpůsobení jízdy stavu povrchu vozovky.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

20. ledna 2021



