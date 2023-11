Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Na silnici zemřela mladá žena

PŘEROV - Svým zraněním podlehla po srážce s přívěsným vozíkem.

Včera okolo 13:30 hod. jela v Přerově po ulici Velké Novosady v levém jízdním pruhu čtyřproudové komunikace ve směru na ulici Tržní řidička, která řídila vozidlo Seat s jízdní soupravou určenou pro převoz zvířat. Před odbočkou na nábřeží Protifašistických bojovníků došlo ke střetu 21leté chodkyně s pravou boční stranou přepravního vozíku, když přecházela komunikaci na místě stavebně a situačně upraveném k jejímu překonání (nejedná se o vyznačený přechod pro chodce) z pravé strany na levou stranu. Chodkyně vstoupila do levého jízdního pruhu zpoza nákladní soupravy, která stála v pravém jízdním pruhu, kdy řidič zastavil a dával mladé ženě přednost. Po kontaktu s přívěsným vozíkem byla chodkyně odražena do pravého jízdního pruhu, kde zůstala ležet na komunikaci. Způsobeným zraněním mladá žena na místě, i přes veškerou snahu záchranářů, podlehla. Řidička zřejmě přehlédla, že došlo ke kontaktu s chodkyní a pokračovala dál v jízdě na dálnici D1 ve směru na Ostravu, kde byla zastavena a zadržena policejní hlídkou. Dechová zkouška u řidičky byla negativní a hmotná škoda nevznikla. V souvislosti s nehodou byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti a trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, za které dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let.

Výzva: V souvislosti s touto tragickou nehodou se obracíme na svědky nehody, kteří by nám mohli poskytnout jakékoliv informace o okolnostech události, aby nás kontaktovali. Stejně tak se obracíme i na řidiče, kteří místem nehody projížděli a mohli by mít celou událost zachycenou na kamerovém záznamu, aby nám jej poskytli a tím nám pomohli s řádným objasněním dopravní nehody. Za poskytnutí jakýchkoli informací děkujeme. Se svými poznatky se můžete obracet přímo na policisty 1. oddělení obecné kriminality Přerov na por. Motáně 974 778 458, nprap. Bouchalíka 974 778 324, nebo lze využít služební mobil 725 979 808.

por. Mgr. Miluše Zajícová

9. listopadu 2023

