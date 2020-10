Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na silnici nejsi sám!

BŘECLAVSKO: Dopravní výchova pro žáky třetích tříd.

Břeclav - Druhá polovina září byla věnována dopravní výchově žáků třetích ročníků břeclavských základních škol. V rámci Evropského týdne mobility si policisté spolu se strážníky Městské policie Břeclav připravili pro nejmladší účastníky silničního provozu projekt s názvem „Na silnici nejsi sám!“. Cílem tohoto projektu je naučit děti, jak se správně a bezpečně pohybovat v silničním provozu. Pro dopravní výchovu byli záměrně vybráni žáci třetích tříd, neboť tito se pomalu dostávají do věku (10 let), kdy jim zákon umožní, aby se samostatně pohybovali na svých jízdních kolech na silnicích.

Dokonalé zázemí pro dopravní výchovu poskytl areál dopravního hřiště v Břeclavi, kde probíhala nejen teoretická část, ale i ta praktická. Teoretická část byla zaměřena především na to, jak se správně a bezpečně pohybovat v silničním provozu z pohledu chodce a cyklisty. Malým posluchačům jsme vysvětlili zásady bezpečné jízdy na kole (co cyklista smí a co naopak nesmí), jak se správně vyhnout překážce na vozovce, zopakovali jsme si základní pravidla chůze a jízdy na vozovce i mimo ni. Řekli jsme si, co dělat při dopravní nehodě a také to, jak je důležité používat reflexní prvky, autosedačky a bezpečnostní pásy ve vozidlech. Své teoretické znalosti si následně žáci vyzkoušeli aplikovat přímo na dopravním hřišti, kde na ně čekala například křižovatka se světelnou signalizací, železniční přejezd či provoz řízený policisty.

Pro děti byla také připravena Kimova hra s policejní tématikou, která je zaměřena na to, kolik si děti zapamatují určitých předmětů v daném časovém intervalu. Z každé skupině byl následně vybrán ten nejlepší, kterého jsme odměnili a který postoupil do finále. Ze všech finalistů byl poté vybrán ten nejlepší, který byl speciálně odměněn přímo u něj ve škole. Pro tento rok se stal výhercem žák z 3.B ZŠ Slovácká, Břeclav, který si zapamatoval 18 předmětů z 20.

Z reakcí dětí bylo znát, že se akce zdařila. Každý účastník si kromě nově nabytých vědomostí odnášel i malý dárek. Věříme, že žáci své znalosti zúročí v silničním provozu a přejeme jim, aby vždy dojeli v pořádku do svého cíle.

por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 9. října 2020

