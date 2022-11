Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Na silnici ležel mrtvý muž

VSETÍNSKO: Kriminalisté pátrají po řidiči dosud neznámého vozidla.

V pondělí večer krátce před půl jedenáctou hodinou nalezla hlídka střežící pohraniční oblast ve Francově Lhotě zakrváceného muže ležícího na silnici. I přes okamžitě zahájenou resuscitaci se šedesátiletého muže nepodařilo oživit a ten tedy na místě zemřel. Vše nasvědčuje tomu, že úmrtí předcházel střet s neznámým automobilem, které řídil dosud neznámý řidič. Přesnou příčinu úmrtí ovšem objasní až nařízená soudní pitva.

Případ ve spolupráci s dopravními policisty šetří vsetínští kriminalisté, kteří zároveň žádají o spolupráci i veřejnost. K nehodě došlo nedaleko odbočky k místnímu kostelu, a to zřejmě v době od 21:30 hodin do 22:20 hodin. V tomto časovém úseku obcí projížděl minimálně jeden automobil a kriminalisté žádají případné svědky o informace, které by vedly k vypátrání automobilu, potažmo jeho řidiče. Je pravděpodobné, že automobil bude mít od včerejšího večera poškozenou přední část vozu.

Řidič je podezřelý ze spáchání trestných činů usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, za což mu hrozí až šestiletý trest odnětí svobody.

Jakékoliv informace k případu přijmeme prostřednictvím bezplatné linky 158.

22. listopadu 2022, nprap. Petr Jaroš

