Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na silnice je potřeba vyrazit s důkladně očištěným autem

Čelní sklo očistit nestačí.

Víte, kdo je to řidič TANKISTA…?

Ten, který si u zasněženého nebo namrzlého auta očistí jen malý průzor na čelním skle, aby viděl před sebe. Tento ledabylý přístup se krutě nevyplatil například mladé řidičce z Hodonínska, která vloni srazila starší chodkyni. Ta přecházela přechod pro chodce zprava z pohledu řidičky, která ji však přes neočištěné čelní sklo vůbec neviděla a došlo ke střetu. Chodkyně svým zraněním podlehla.

Policisté dnes upozorňovali řidiče, jak má vypadat správně očištěné auto – důležité je očistit celé čelní sklo i boční okna a zrcátka, zmrzlý sníh by měl být odstraněný i ze střechy, aby odlétávající kousky nepoškodily další jedoucí auta nebo aby při brždění sníh nesjel na čelní sklo a nebránil řidiči ve výhledu. Očistit je třeba i přední a zadní světla.

Preventisté také připomínali, že nákup a zavazadla patří do kufru. V případě nehody mohou volně umístěné předměty v kabině zranit osádku. Co by každý řidiče měl mít v kabině a vždy po ruce, je reflexní vesta. V případě nehody je potřeba ji mít k dispozici a obléct si ji před vstoupením z vozidla. Výstražný trojúhelník už na silnici umisťujte vždy oblečeni ve vestě a pohybujte se po krajnici – jsou-li na místě svodidla, pak se buďte v bezpečí za nimi.

mjr. Petra Ledabylová, 4.12.2023

vytisknout e-mailem