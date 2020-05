Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Na sídlišti zasahovali policisté

České Budějovice - Rodinné setkání skončilo rvačkou, tři muži jsou v nemocnici a dva v policejní cele.

Kriminalisté z Českých Budějovic vyšetřují od nočních hodin napadení několika mužů, pravděpodobně při setkání širšího kruhu rodiny před smutečním obřadem. K napadení došlo na českobudějovickém sídlišti Máj, krátce po jedné hodině ranní. V místě události zasahovalo několik policejních hlídek a hlídek strážníků. Záchranáři po prvotním ošetření převezli do nemocnice s vážnými zraněními tři muže. Policisté na místě zadrželi dva podezřelé muže (kolem 30 let), nyní jsou v policejní cele. Do ranních hodin na místě činu pracovaly dvě výjezdové skupiny kriminalistů, provedly ohledání místa a zajištovaly stopy. Následovat budou výslechy svědků a zúčastněných osob. Policisté a strážníci zajišťují v místě a okolí zvýšený výkon hlídkové služby.

24. května 2020

