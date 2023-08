Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na sidlišti v České Lípě hořel ve středu ráno panelový dům, k požáru přispěli přemnožení potkani

ČESKOLIPSKO - Událost prověřujeme pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Ve středu v půl páté ráno zjistila obyvatelka šestého patra panelového domu v Dlouhé ulici na sídlišti Špičák v České Lípě, že nefunguje výtah. Právě vyrazila do práce, a když scházela po schodech dolů, ucítila nejprve zápach kouře a ve druhém patře se na ni začal valit dým. V přízemí pak už šlehaly plameny z elektroinstalace v rozvodné skříni, a proto okamžitě vytočila tísňovou linku 150.

Hned potom začala bouchat na sousedy, aby je na nebezpečí upozornila, ale v tuhle časnou ranní hodinu na ní nikdo z nich nereagoval. Naštěst na místo brzy dorazily naše hlídky a hned po nich Hasičský záchranný sbor, kterému se podařilo plameny uhasit v poměrně krátké době. O hašení se pokoušeli před nimi také naši kolegové s práškovými hasicími přístroji, ale s nimi v boji s požárem úspěšní nebyli. Velitel zásahu kvůli vysoké zadýmenosti domu rozhodl o evakuaci všech nájemníků. Dům muselo opustit 54 jeho obyvatel včetně 7 dětí a 5 domácích mazlíčků. Dům je od středečního rána odpojen od elektrického proudu, což nájemníkům značně komplikuje život. potkan nalezený v rozvodné skříni

V souvislosti s událostí jsme už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Jinými slovy budeme zjišťovat, zda někdo nezanedbal svou povinnost při kontrole stavu rozvodů elektřiny v domě. Není jistě bez zajímavosti, že k požáru mohli přispět i přemnožení potkani, kteří pronikají i do rozvodných skříní, pokud mohou, a nahlodávají tam kabely. Důkazem toho je mrtvolka potkana nalezená v rozvodné skříni, kde ke zkratu došlo.

Správci domů by se měli na základě této zkušenosti přesvědčit o tom, zda mají hlodavci do elektrorozvodné skříně přístup a pokud ano, měli by jim to nějakým technickým opatřením znesnadnit. Ochrana nájemníků i jejich majetku před požárem, který může v domě vzniknout vlivem zásahu potkanů, za to jistě stojí.

10. 8. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna potkan nalezený v rozvodné skříni Detailní náhled rozvodná skříň po požáru Detailní náhled

vytisknout e-mailem