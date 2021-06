Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Na seniorku byli dva

KONICE - Jeden bavil, druhý kradl.

V úterý odpoledne umývala okna svého domu v obci Čechy pod Kosířem 86letá seniorka a nechala přitom otevřené vstupní dveře. Při práci se na ni obrátila neznámá žena a vyptávala se jí na cestu do Lázní Slatinice. Jejím cílem bylo odpoutat seniorčinu pozornost, protože během toho se do domu dostal muž, který obytné prostory prohledal. Po opakovaných dotazech poškozená nabyla podezření, že něco není v pořádku a komunikaci ukončila. Žena pak nasedla do nedaleko stojícího vozidla a odjela. Vzápětí přišel ke staré paní muž, který viděl z okna domu vyskakovat neznámého pachatele v době, kdy byla k němu otočená zády a ten taky ihned zalarmoval policii. Po kontrole domu seniorka zjistila, že jí chybí 900 Kč. Událost šetříme pro trestný čin krádež a porušování domovní svobody.

por. Mgr. Miluše Zajícová

24. června 2021

