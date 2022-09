Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na rybaření musí zapomenout

BRNO VENKOV: Jeden z pytláků putoval rovnou do vazební věznice.

Na rybaření na břehu Svratky poblíž Židlochovic bude dlouho vzpomínat sedmadvacetiletý muž. Spolu se svými dvěma kumpány si pobyt u vody patřičně užívali jen do chvíle, kdy se na místě objevila policejní hlídka v doprovodu členů rybářské stráže. Žádný z trojice totiž neměl k rybaření patřičné povolení. Navíc jeden z mužů policistům bránil ve zjištění totožnosti. Důvod uvádět smyšlená jména a mlžit rozhodně měl. Policisté i tak zjistili, že měl před více než rokem nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody. Navíc na muže byl třikrát vydán příkaz k zatčení a jeden evropský zatýkací rozkaz. Putoval tedy rovnou do vazební věznice. V příštích měsících bude muset na příjemný pobyt u vody zapomenout. Dlužno dodat, že smolný den trojice muže završil fakt, že jejich lov byl neúspěšný.

pro. Bohumil Malášek, 23. září 2022

Související dokumenty na_rybaření_2309.mp3

Velikost souboru:683,4 KB / formát MP3

