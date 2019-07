Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Na Rockfestu kradl věci ze stanů

J.Hradec –Dačice –Pod rouškou noci zmizela pistole, hodinky i telefony.(Hlasová schránka 974 233 116)

Dačičtí policisté pátrají po dosud neznámém pachateli přečinu krádeže a přečinu nedovolené ozbrojování, který dne 27. července v době od půlnoci do 9.00 hodin ráno ve stanovém městečku, zřízeném z důvodu konání kulturní akce Rockfest, na louce pod areálem dačické nemocnice, využil toho, že obyvatelé stanů spí v patrně podnapilém stavu a vnikl celkem do tří zde uzavřených stanů. Z prvního stanu odcizil dva mobilní telefony a pánské náramkové hodinky. Z dalšího stanu pak neznámý pachatel nejprve vyndal batoh poškozené, ve kterém se nacházela i peněženka s finanční hotovostí 3 000 korun. Batoh prohledal, peníze si ponechal a ostatní věci ponechal na místě před stanem. V posledním třetím případě odcizil ze stanu majitele volně odloženou ledvinku, ve které byla legálně držená zbraň poškozeného a to pistole značky ZVI Vsetín, vzoru Kevin ZP 98, ráže 9 mm Browning court se zásobníkem a šesti ostrými náboji s celoplášťovou střelou značky Sellier Bellot, včetně průkazu k této zbrani v celkové hodnotě 10 000 korun a mobilní telefon. Celkem tak neznámý pachatel pod rouškou tmy způsobil škodu za nejméně 24 500 korun.

Policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál vyhlásili pátrání po odcizené zbrani.

Pokud jste viděli pachatele ve stanovém městečku při činu nebo dokonce znáte jeho totožnost, sdělte tyto informace dačickým policistům cestou tísňové linky policie 158. Děkujeme Vám.

por. Mgr. Bc. Hana Millerová, jh.pis@pcr.cz

29. července 2019

