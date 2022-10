Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na pumptrackovém hřišti v Kladně měl neznámý muž napadnout mladistvé

KLADENSKO - K celé události došlo 8. srpna 2022 po 18. hodině.

Policisté z Obvodního oddělení Kladno již od 8. srpna 2022 šetří případ výtržnictví, ke kterému mělo dojít na pumptrackovém hřišti v Kladně u adresy Cyrila Boudy 1444.

Konkrétně v době od 18:10 do 18:20 měl mezi skupinu mladistvých přijít muž, zjevně pod vlivem alkoholu, a přítomné mladistvé osoby měl bezdůvodně začít napadat, a to nejen slovně, ale i fyzicky. Měl se pokusit jednoho z mladíků udeřit otevřenou dlaní a následně jej i strhnout k zemi a napadat i další přítomné, kteří se snažili bránit sebe, ale i ostatní proti kterým útok směřoval. V jednom případě, a to i zřejmě s ohledem na podnapilý stav, podezřelý muž upadl, chvíli zůstal na zemi ležet a následně z místa odešel.

Poškození pak celou událost oznámili na policii, muže se jim i podařilo vyfotit. Dosavadním šetřením kladenských policistů se zatím nepodařilo muže ztotožnit, aby i jeho mohli k celé události vyslechnout a objasnit tak celou událost.

Poznáváte muže na fotografii? Pokud ano, nebo máte jakékoliv informace k celému incidentu, ozvěte se prosím kladenským policistům na tel. číslo 974 873 500.

Za případnou pomoc děkujeme.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

6. října 2022



