Na prvním přejezdu začne fungovat systém automatického postihování přestupků

Přejezd přes koridorovou trať ve Vendryni je zabezpečený výstražnými světly a závorami.

Správa železnic spustí od 1. února na železničním přejezdu ve Vendryni u Třince plnohodnotný provoz automatizovaného systému na zaznamenání a vyhodnocení přestupků. Technické řešení připravila v rámci pilotního projektu ve spolupráci s Ředitelstvím služby dopravní policie a Magistrátem města Třince. Loni úspěšně obstálo ve zkušebním provozu a jeho ostré nasazení v lednu schválila Policie ČR i Ministerstvo dopravy. Automatický kamerový systém začne postupně dohlížet na disciplinovanost řidičů i na dalších přejezdech.

Přejezd přes koridorovou trať ve Vendryni je zabezpečený výstražnými světly a závorami. Kvůli častému nerespektování výstražné signalizace jej Správa železnic zahrnula mezi vytipované lokality, kde mají na chování řidičů dohlížet inteligentní kamery. „Díky vstřícnosti statutárního města Třince při ověřovacím provozu mohl projekt postoupit do své finální fáze,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a dodává: „Vytvořili jsme a na Třinecku otestovali unikátní řešení, které odpovídá současným nárokům policie a umožňuje spolehlivé zaznamenávání a následné vyhodnocování informací o přestupcích či trestných činech zcela bez obsluhy.“

Kamery u přejezdu registrují spuštění světelné výstrahy a po uplynutí přiměřené doby na bezpečnou reakci řidiče potom průjezd každého silničního vozidla. Dokumentaci o přestupku pak přes Centrální místo služeb předají na servery policie. Software je automaticky roztřídí a informace o přestupcích aut do 3,5 tuny postoupí příslušné obci s rozšířenou působností. „Pro řidiče takový přestupek na železničním přejezdu znamená záznam 7 bodů do jeho bodového hodnocení, vedle toho mu hrozí také pokuta až 5 000 korun a zákaz řízení motorových vozidel až na 6 měsíců,“ upozorňuje plukovník Jiří Zlý, ředitel služby dopravní policie. Finanční prostředky z výběru pokut poputují do rozpočtů obcí, které budou příslušnou agendu vyřizovat. Porušení zákona v případě vozidla nad 3,5 tuny připadne automaticky k řešení dopravnímu inspektorátu Policie ČR.

Kamery průkazně dokumentují protiprávní jednání i při mlze, sněžení a jinak zhoršených podmínkách, rozeznají také zahraniční vozidla. „Software na vyhodnocování a předávání záznamů je přizpůsobený informačnímu systému pro veřejnou správu, který používá i náš magistrát. Byli jsme osloveni Policií ČR a vyšli jsme vstříc ověření spolehlivosti fungování tohoto systému, který přispěje k vyšší bezpečnosti provozu, ochraně zdraví a životů občanů,“ vysvětluje primátorka statutárního města Třince Věra Palkovská.

Po analýze ostrého provozu ve Vendryni bude možné automatizovaný systém v této podobě spustit i na dalších vytipovaných železničních přejezdech. S důsledným postihováním vjíždění na železniční přejezd v době, kdy svítí výstražná světla, tak musí řidiči v budoucnu počítat na více místech.

Dušan Gavenda

kpt. Hana Rubášová

30. ledna 2023

