Na pronásledovatele zaútočil kasrem

CHOMUTOVSKO - Odcizené věci musel vrátit; Podvod s příspěvkem na dítě.

Podezření ze tří trestných činů si převzal 29letý muž z Chomutovska, který měl v neděli odpoledne násilím vniknout do skříňky sloužící k uschování věcí zákazníků chomutovského hypermarketu a odcizit z ní dva batohy. V nich měli majitelé uloženy různé osobní věci, včetně dokladů, finanční hotovosti, platební karty, telefonu atd. S batohy pak utíkal na parkoviště, kde ho však dostihl pracovník ostrahy hypermarketu. Podezřelý se zřejmě nemínil svého lupu vzdát a svému pronásledovateli nastříkal do obličeje kasr. I přesto se mu utéct nepodařilo a po chvíli ho zadrželi přivolaní policisté. Majitelé tak o své věci v celkové hodnotě více než 13 tisíc korun nakonec nepřišli, protože jim byly vráceny.

Podezřelý muž se kvůli popsanému jednání bude zpovídat z trestných činů krádeže, výtržnictví a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě uznání viny by ho soud mohl potrestat až dvouletým odnětím svobody.

Podvod s příspěvkem na dítě

Čtyřicetiletá žena z Klášterce nad Ohří se dostala do křížku se zákonem kvůli neoprávněnému čerpání příspěvku na dítě. Tuto dávku státní sociální podpory dotyčná dostávala od příslušného úřadu na své dvě dcery a jednoho syna. Když její mladistvý syn ukončil studium na střední škole, tak to neoznámila a příspěvek na děti čerpala dál v původně přiznané výši. Celkově tak měla způsobit škodu přes 14 tisíc korun. Poté, co tato skutečnost vyšla najevo, a policisté vše prověřili, sdělili ženě podezření z trestného činu podvodu. Za jeho spáchání hrozí podle zákona trest odnětí svobody až na dva roky.

Chomutov 19. května 2021

