Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Na přechodu srazil seniorku a ujel

HODONÍNSKO: Hledáme svědky dopravní nehody.

Hodonínští dopravní policisté objasňují okolnosti páteční dopravní nehody v obci Strážovice. Krátce před sedmou hodinou ranní se na přechodu pro chodce střetlo neznámé bílé nebo světlé vozidlo s dvaaosmdesátiletou ženou. Ta přecházela silnici po tom, co jí před přechodem zastavila vozidla přijíždějící ve směru od Kyjova. Bohužel z opačného směru od Brna přijelo vozidlo, které nezastavilo a srazilo ji. Po nehodě sice jeho řidič chvíli postál opodál, když však viděl, že se seniorka snaží vstát a ze silnice odejit na chodník, znovu se rozjel. I když zranění chodkyně nejsou vážná, policisté po voze a jeho řidiči pátrají. K objasnění nehody by mohli významně přispět i přítomní svědci. Zejména řidiči, kteří přijížděli k přechodu a dávali přednost přecházející seniorce, by policistům mohli podat cenné informace. Ozvat se mohou na linku 158.

por. David Chaloupka, 18. září 2023

