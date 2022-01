Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Na přechodu srazil chodkyni a z místa nehody ujel

SOKOLOVSKO – Muži hrozí až pětileté vězení

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmačtyřicetiletého muže ze Sokolova, kterého obvinili ze spáchání přečinů těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku.

Obviněný muž měl ve čtvrtek 20. prosince loňského roku krátce po páté hodině ranní řídit osobní automobil značky Honda, se kterým měl projíždět obcí Chranišov na Sokolovsku směrem do centra Nového Sedla. Při výjezdu z kruhového objezdu se zřejmě plně nevěnoval řízení a nesledoval situaci před sebou. Následně mělo dojít ke střetu osobního automobilu s šedesátiletou ženou, která přecházela pozemní komunikaci po vyznačeném přechodu pro chodce. Chodkyně měla být po nárazu odmrštěna na středový betonový ostrůvek. Sedmačtyřicetiletý muž měl z místa nehody ujet, aniž by splnil povinnosti účastníka dopravní nehody. Poškozená žena měla při dopravní nehodě utrpět těžká zranění, se kterými byla následně převezena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Dopravní policisté se případem intenzivně zabývali a muže, který měl osobním automobilem značky Honda ženu srazit, po několika dnech vypátrali.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na pět let.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

3.1.2022

