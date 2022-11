Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na přechodu pro chodce srazila dvě dívky

JABLONEC NAD NISOU – Řidička na přechodu pro chodce v centru města přehlédla dvě dívky, které přecházely vozovku.

Včera odpoledne krátce po půl čtvrté hodině se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Liberecká. Řidička s vozidlem VW Fox jela ve směru od Liberce do centra města, kde na přechodu pro chodce dvě dívky ve věku deset a jedenáct let, které přecházely vozovku z její levé strany od budovy České pošty k prodejně s květinami. Následně došlo ke střetu vozu s oběma dívkami, které utrpěly zranění, s nímž byly převezeny zdravotnickou záchrannou službou do jablonecké nemocnice. Charaktery jejich zranění a doby léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u řidičky vozidla policisté na místě vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





23. 11. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

