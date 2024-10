Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na přechodu pro chodce přehlédl přecházející ženu

JABLONEC NAD NISOU – Řidič s osobním vozidlem přehlédl chodkyni na přechodu, které již v protisměru dával přednost řidič náklaďáku.

Včera v půl dvanácté se v Jablonci nad Nisou prostoru kruhové křižovatky ulic Rýnovická, Tovární, Ladova, Želivského a Harrachovská stala dopravní nehoda. Řidič s vozidlem Kia Sportage při vyjíždění z kruhového objezdu do ulice Harrachovská přehlédl chodkyni, která přecházela přechod pro chodce od ulice Želivského – tedy z jeho levé strany a dával jí přednost řidič s nákladním vozidlem jedoucím v protisměru. Řidič s osobním vozem do chodkyně narazil a ta následně upadla na vozovku, přičemž utrpěla zranění, se kterým byla převezena posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice. Charakter jejího zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol byl u řidiče i chodkyně vyloučen provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





2. 10. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

