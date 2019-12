Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na přechodu pro chodce je třeba se rozhlédnout!

JABLONEC NAD NISOU – Včera odpoledne chodkyni, která se u přechodu pro chodce ani nerozhlédla, srazilo při přecházení vozovky projíždějící vozidlo.

Včera odpoledne krátce po šestnácté hodině se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Podhorská. Řidič s vozidlem Renault Thalia jel ve směru do centra města, kde za křižovatkou s ulicí Perlová mu na vyznačeném přechodu pro chodce náhle vstoupila sedmdesátiletá žena. Po následném střetu s vozidlem seniora upadla na vozovku a utrpěla těžké zranění, se kterým byla převezena vozidlem Zdravotnické záchranné služby do jablonecké nemocnice. Provedeným šetřením policisté zjistili, že tato chodkyně vstoupila do vozovky náhle, bez rozhlédnutí a bez toho, aby se na chodníku před samotným přecházením zastavila. Řidič vozidla se snažil ještě střetu s ní zabránit. To se mu bohužel nepodařilo. Alkohol u řidiče policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou a u zraněné ženy si vyžádali odběr krve v nemocnici. Veškeré okolnosti této události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.

V souvislosti s tímto případem upozorňujeme chodce na skutečnost, že v žádném případě pro ně neplatí tzv. absolutní přednost na přechodech pro chodce. Chodec se musí před samotným přecházením před přechodem pro chodce zastavit a důkladně se rozhlédnou. V žádném případě nesmí jedoucímu řidič vstoupit bezprostředně do jízdní dráhy. Chodci, uvědomte si, že jste těmi nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, a proto při pohybu v něm buďte dostatečně obezřetní a především nikam nespěchejte!





16. 12. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

Odkazy do noveho okna DN JN přechod (1) Detailní náhled DN JN přechod (2) Detailní náhled

vytisknout e-mailem