Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Na přechod pro chodce vjel na červenou

VSETÍNSKO: Pravděpodobně byl pod vlivem alkoholu.

V úterý krátce před polednem se v ulici Meziříčská v Rožnově pod Radhoštěm stala dopravní nehoda mezi zahradním traktorem a osobním automobilem. Šestapadesátiletý řidič traktoru vjel na přechod pro chodce v okamžiku, kdy na semaforu svítil červený signál pro chodce „Stůj!“. Přitom vjel bezprostředně do jízdní dráhy osobnímu automobilu, který do pracovního stroje narazil. Muž ze zahradního traktoru po srážce vypadl a při pádu na vozovku utrpěl poranění, která si vyžádala lékařské ošetření a převoz do valašskomeziříčské nemocnice. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče osobního automobilu negativní, muž řídící traktor nadýchal 1,6 promile alkoholu. Materiální škoda je předběžně odhadnuta na více než sto tisíc korun.

Bližší okolnosti a přesnou příčinu dopravní nehody nadále šetří vsetínští dopravní policisté.

15. července 2020, nprap. Petr Jaroš

vytisknout e-mailem