Na policistu zaútočil dřevěnou tyčí

KROMĚŘÍŽSKO: Agresora jsme obvinili z trestného činu násilí proti úřední osobě.

Včera obvinili kroměřížští kriminalisté z trestného činu násilí proti úřední osobě pětatřicetiletého muže z Kroměřížska. Obviněný napadl policistu.

Morkovická hlídka vyjela na základě oznámení do bydliště muže, který vyhrožoval sebevraždou. Ten se podle zjištěných informací měl nacházet na půdě rodinného domu. Jakmile jeden z policistů vstoupil na půdu, muž popadl zhruba metr a půl dlouhou dřevěnou násadu o průměru tři centimetry a prudce se rozpřáhl k úderu s úmyslem policistu zasáhnout. Tyčí ale narazil do střešního trámu, a to takovou intenzitou, že se zlomilo. Policistu tak nezasáhl. Hlídka následně muže zpacifikovala.

Agresorovi nyní za tuto trestnou činnost hrozí až šestileté vězení.

24. července 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

