Na podporu rodiny, jejíž dodávku 25. července u Obory smetl ze silnice Volkswagen Passat, vznikla finanční sbírka

ČESKOLIPSKO - Tři děti utrpěly těžká zranění a jsou stále v nemocnici, jejich otec zemřel a matku lékaři po léčbě těžkého zranění propustili do domácí péče.

Jak už jsme na našich stránkách informovali, 25. července letošního roku na silnici I/38 u Obory čelně naboural řidič osobního vozidla Volkswagen Passat do dodávky, ve které cestovala pětičlenná rodina, tři chlapci, devítiletý Dominik a sedmiletá dvojčata Tadeáš a Matyáš se svými rodiči. Táta zemřel na místě nehody, ostatní členové rodiny utrpěli těžká zranění a zdravotnická záchranná služba je transportovala do několika různých nemocnic, děti letecky. manželé Mikovi

Maminku už lékaři propustili do domácí péče, ale chlapci stále zůstávají v nemocnici. Nejhůře je na tom Dominik, jehož zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci na anesteziologicko resuscitačním oddělení a v tomto týdnu ho lékaři navíc museli podrobit velmi náročné operaci.

Iniciativa k založení finanční sbírky na podporu rodiny vzešla od pana Jana Šmída z Nového Boru, který osudného večera 25. července projížděl po silnici I/38 u Obory, a byl mezi těmi, kteří posádce dodávky poskytovali první pomoc. To, co na místě zažil, v něm zanechalo hlubokou stopu a nemohl nepřemýšlet o dalším osudu rodiny. Několik dní po tragédii se spojil s lidmi z blízkého okolí rodiny Mikových a nabídl pomoc v podobě založení sbírky, do které i on přispěl. Ta vznikla na portále Znesnaze21.cz a jejím patronem je Tomáš Slavata, který již dlouhodobě pečuje o děti v těžké životní situaci. Chlapci budou potřebovat prostředky na rehabilitaci a zotavení a jejich mamince zase peníze pomohou na pokrytí dalších nákladů na chod domácnosti. Přispět můžete i Vy po kliknutí na odkaz v článku.

14. 8. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

