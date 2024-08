Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Na plzeňském fotbalovém stadionu došlo ke střetu mezi fanoušky domácího celku.

PLZEŇ - Policisté provedli zásah pod jednotným velením a několik osob omezili na svobodě.

Dne 15. srpna 2024 proběhlo od 19:00 hodin v plzeňské Doosan Aréně fotbalové utkání mezi domácím celkem Viktoria Plzeň a hostujícím Kryvbasem Kryvyh Rih. Do bezpečnostního opatření jsme nasadili několik desítek policistů Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Jednalo o policisty ze služby pořádkové policie – policisty z obvodních oddělení, dopravní policie, speciální pořádkové a krajské pořádkové jednotky, zásahové jednotky nebo o policisty ze skupiny kynologických činností. Zapojili se i kolegové ze služby kriminální policie a vyšetřování a policisté z antikonfliktního týmu. Do opatření byli zařazeni také kolegové z jiných krajských ředitelství, a to např. policisté z pražské služební hipologie.

Po ukončení zápasu došlo v útrobách stadionu nejprve k verbální rozepři a následně k fyzickému střetu mezi fanoušky domácího týmu. Po tomto střetu zůstala na zemi ležet jedna zraněná osoba a policisté z důvodu ochrany života a zdraví této osoby vstoupili do prostoru stadionu. Během poskytování první pomoci zraněné osobě napadli policisty fanoušci domácího týmu a pro obnovení veřejného pořádku a zabránění eskalace násilí došlo k zákroku pod jednotným velením. Ten probíhal ve spolupráci se strážníky Městské policie Plzeň.

Policisté při zákroku omezili na svobodě celkem devět osob, jedna osoba byla omezena na svobodě ze strany strážníků Městské policie Plzeň. Jelikož návštěvníci bránili zasahujícím policistům opustit stadion a pokračovali v útocích na ně, policisté při zákroku pod jednotným velením použili donucovací prostředky.

V jednom případě zahájili kriminalisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě. V tuto chvíli celou situaci, k níž došlo po fotbalovém utkání, prověřujeme a vyhodnocujeme veškeré materiály, které máme k dispozici, zejména se jedná o vyhodnocení celé řady kamerových záznamů.

Samozřejmě přivítáme obrazové záznamy pořízené i přítomnou veřejností na mobilních telefonech. Vše řádně vyhodnotíme a přošetříme.



por. Bc. Iva Vršecká

16. srpna 2024

