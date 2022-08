Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Na pískovně utonul muž

Jindřichův Hradec - Není vyloučeno, že byl pod vlivem alkoholu.

Policisté z obvodního oddělení Suchdol nad Lužnicí vyjížděli včera okolo 16:30 hodiny k jedné pískovně nedaleko Nové Vsi nad Lužnicí, kde se měl ve vodě ztratit muž, který si šel zaplavat. Dle oznamovatele, který událost zavolal na linku 158, se šel jeho známý (45 let) vykoupat a když byl asi 15 metrů od břehu, tak se najednou potopil a již nevyplaval. K pískovně přijeli kromě HZS Jihočeského kraje také policejní potápěči ze Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, aby místo propátráli. Okolo 20:00 hodiny policejní potápěči muže v několikametrové hloubce nalezli bez známek života. Policisté na místě zjistili, že byl utonulý muž pravděpodobně pod vlivem alkoholu. U zemřelého muže byla nařízena zdravotní pitva.

V souvislosti s touto událostí opětovně upozorňují policisté na riziko užívání alkolholu nebo jiných návykových látek v případě, že se jdete koupat nebo třeba chcete sjíždět řeku na lodích. Alkohol zásadním způsobem ovlivňuje vaše schopnosti a i když můžete být dobrý plavec, pokud jste pod vlivem alkoholu, vystavujete se obrovskému riziku.

Za připomenutí určitě stojí i desatero bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch:

1) Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.

2) Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.

3) Nechoď do vody, jsi-li rozpálený nebo unavený, plav nejdříve hodinu po jídle.

4) Plav v určeném prostoru s dozorem plavčíka, zde máš větší záruku včasné pomoci a záchrany života.

5) Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si vhodný doprovod.

6) Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

7) Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.

8) Nekoupej se v blízkosti přehrady či hráze!

9) Měj u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.

10) Důvěřuj vodních záchranářům, plavčíkům, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

