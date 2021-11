Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Na pátečním hokeji zasahovali policisté

ZLÍN: Na hokej si vzal i dlažební kostky.

Do pátečního bezpečnostního opatření, které bylo realizováno v souvislosti s extraligovým utkáním mezi zlínskými a olomouckými hokejisty, se zapojilo na šest desítek policistů. S těmi spolupracovaly i desítky strážníků zlínské městské policie, členové bezpečnostní agentury a pořadatelé utkání. Dvakrát musela zakročit pořádková jednotka, která při snaze oddělit oba tábory napadajících se fandů použila ve více než čtyřiceti případech donucovací prostředky. V průběhu bezpečnostního opatření bylo policisty zjištěno pět přestupků proti veřejnému pořádku.

Během utkání byl uvnitř stadionu napaden i policista, který právě dokumentoval jednu ze šarvátek. Osmadvacetiletý muž z Olomoucka do kriminalisty nejprve úmyslně strčil, a přestože se policista okamžitě prokázal služebním odznakem, násilník svého jednání nezanechal a udeřil policistu do obličeje. „Fanoušek“ byl následně zadržen a noc strávil v policejní cele. To, že byl pod vlivem alkoholu a nadýchal 1,7 promile, nikoho nepřekvapovalo. Překvapivý byl ovšem obsah jeho kapes. V těch měl kromě osobních věcí i maskovací kuklu a dvě dlažební kostky.

Osmadvacetiletý muž je podezřelý ze spáchání trestných činů násilí proti úřední osobě a výtržnictví, za což mu hrozí až čtyřletý trest odnětí svobody.

22. listopadu 2021, nprap. Petr Jaroš

