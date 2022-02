Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na parkovišti nezamkla auto a přišla o kabelku

ČESKOLIPSKO - U koho mohla skončit, napovídá kamerový záznam.

Přesně před týdnem v pondělí 31. ledna kolem poledne zajela 57letá žena se svým osobním vozidlem tovární značky Porsche šedé barvy na nákup do českolipského Lidlu. Ten se jí kvůli vlastní neopatrnosti prodražil o několik desítek tisíc korun. Když si totiž na parkovišti vyložila obsah nákupního vozíku do kufru, dveře auta nezamkla, jen je zavřela a šla vrátit vozík do boxu.

Ačkoliv byla zpátky do několika vteřin, pohotový zloděj tento čas dokázal využít a z neuzamčeného vozu odnesl její kabelku, kterou nechala na sedadle. Měla v ní kromě osobních dokladů i tři platební karty, hotovost 1 700 korun a mobilní telefon značky Samsung S20 v hodnotě 15 000 korun včetně dalších osobních věcí.

Po vyhodnocení kamerových záznamů nelze vyloučit, že kabelka skončila v rukách neznámého muže, který se v blízkosti jejího auta zdržoval a věnoval mu svou zjevnou pozornost. Pokud nám někdo může pomoci s objasněním této krádeže, uvítáme všechny související informace na naší bezplatné lince 158.

Ke krádeži by nedošlo, kdyby si řidička svůj vůz uzamkla před tím, než od něj odešla. Její zkušenost by měla být ponaučením pro ostatní majitele aut.

Ke zprávě připojujeme videozáznam, který krátce před odcizením kabelky natočila na parkovišti před Lidlem bezpečnostní kamera.

7. 2. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem