Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Na padesátce se opět bouralo

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Nehoda si vyžádala čtyři zraněné osoby.

Dnes dopoledne před jedenáctou hodinou uzavřela hlavní silniční tah I/50 na Slovensko dopravní nehoda čtyř vozidel. Sedmapadesátiletý řidič nákladního auta značky Ford jel od Bánova a prozatím z doposud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se čelně střetl s vozidlem značky VW Multivan. Po střetu byl volkswagen odhozen do protisměru na kamion. Následně ford ještě narazil do nákladního vozidla značky Mann, který jel směrem na Bánov.

Nehoda si vyžádala čtyři zraněné osoby. Všechny skončily v péči záchranářů. Škoda je předběžně vyčíslena na částku přesahující milion dvě stě tisíc korun. Přesnou příčinu a okolnosti nehody i nadále zjišťují uherskohradišťští dopravní policisté.

21. července 2022, por. Bc. Milena Šabatová

