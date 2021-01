Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Na Nový rok skončil s vozidlem mimo komunikaci

BABYLON - Neznámý řidič po dopravní nehodě opustil vozidlo a nechal je na místě. Policisté zjišťují, kdo řídil.

Domažličtí dopravní policisté se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody. Svědci by svými informacemi mohli pomoci objasnit průběh a příčinu této dopravní nehody a také totožnost neznámého řidiče. K dopravní nehodě došlo dne 1. ledna 2021 v 04:55 hodin na silnici I. třídy č. 26 v katastru obce Babylon. Neznámý řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Superb jedoucí od Folmavy na Babylon si nepřizpůsobil rychlost zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možné předvídat. Při jízdě na rovném úseku silnice z nezjištěné příčiny vjel do protisměru, následně vyjel do levého silničního příkopu, kde poškodil sněžnou tyč a státní nivelační bod. Poté se s vozidlem přetočil na levý bok. Poté řidič z místa dopravní nehody odešel, aniž by dopravní nehodu oznámil na policii, ačkoliv tuto povinnost měl. Škoda na vozidle Škoda Superb byla vyčíslena na 50 tisíc korun, na sněžné tyči na 500 korun a na státním nivelačním bodě vznikla škoda ve výši 5 tisíc korun.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na Dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 nebo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



por. Mgr. Dagmar Brožová

5. ledna 2021

vytisknout e-mailem