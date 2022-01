Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na Nový rok nezačali řidiči, kteří řídili opilí, úplně nejlíp

KOLÍNSKO – Ani jeden nenadýchal pod jedno promile.

Opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním, nebo kolem něj, má problémy s vyhýbáním se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo je nohou míjí.

První lednový den přivítala spousta lidí alkoholickým nápojem, což není nic neobvyklého. Horší ale jsou ti, kteří opilí sedli za volant a zvesela si jezdili autem, aspoň do té doby, než je zastavili policisté.

Jedním ze tří hříšníků byl 23letý muž, který byl hlídkou zastaven ve dvě hodiny ráno v Polepské ulici v Kolíně. Ten nadýchal téměř dvě promile. Za další půl hodinu, tj. v půl třetí ráno, byl zkontrolován v ulici U Křižovatky v Kolíně 31letý řidič, jemuž přístroj naměřil 1,40 promile alkoholu v dechu. Třetí řidič s pozitivním výsledkem s hodnotou dosahující dvě promile byl 54letý muž, kterého zastavila hlídka ve 4 hodiny ráno v Jaselské ulici v Kolíně.

Všem třem řidičům, kteří řídili pod vlivem alkoholu, hrozí v případě odsouzení až jeden rok za mřížemi.

Alkohol za volant nepatří!

Mějte na paměti, že ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ, a to ani v titěrné míře. Než před jízdou jedno vypité pivo, zvolte raději nealkoholickou alternativu tohoto moku. Chuťový požitek bude téměř stejný, následky žádné. Výbornou náhražkou jsou i jiné bezalkoholické nápoje nebo exotické koktejly.

Pokud víte, že se z místa oslavy, večírku nebo z pohostinství budete muset dopravit autem, raději vytvořte skupinku přátel, ve které zůstane vždy jeden, který alkohol nepožije a spolehlivě Vás rozveze domů. Pokud se nikdo nechce „obětovat“, využijte noční spoje městské nebo meziměstské hromadné dopravy nebo si objednejte taxi.

Za volant vozu neusedejte ani druhý den po oslavě, vypili-li jste větší množství alkoholu. Ačkoli se budete cítit neovlivněni alkoholem a naprosto schopni bezpečně řídit, myslete na tak zvaný zbytkový alkohol. Navíc ve stavu tak zvané kocoviny, kdy alkohol z krve již vymizel, je schopnost řízení značně zhoršená. Vhodné je pořídit si spolehlivý detektor alkoholu v dechu.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

3. ledna 2022

