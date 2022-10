Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na "návštěvy" oknem

CHOMUTOVSKO - Objasněná série krádeží.

Několikrát pokoušel štěstí 46letý recidivista z Chomutova, který se měl během září podle zjištění policistů vloupat do čtyř domů v Chomutově a blízkém okolí. První tři případy se odehrály v průběhu jediného dne na začátku měsíce. K poslednímu vloupání, které se mu nakonec vymstilo, se měl odhodlat na konci září.

Do domů se dostával stále stejným způsobem, a to rozbitím skleněné výplně okna. K tomu použil například nalezenou cihlu nebo kámen. Z cizích obydlí si pak odnášel různé věci, mezi nimiž byly třeba notebooky, tablet, mobilní telefon, zlaté šperky anebo obálka s finanční hotovostí v částce přes 30 tisíc korun. Ve dvou případech domy pouze prohledal a nic z nich neodcizil. Škody, které měl svým jednáním napáchat, byly předběžně vyčísleny na přibližně 95 tisíc korun. Z této částky připadá 36 tisíc na škody způsobené poničením skleněných výplní oken a vybavení jednoho z domů. Na bezmála 60 tisíc pak byla odhadnuta hodnota odcizených věcí.

K dopadení podezřelého nakonec došlo po posledním vloupání do domu v ulici Bezručova. V dopoledních hodinách zaslechli sousedé z vedlejšího domu řinčení skla a šli se podívat, co se děje. Po chvíli viděli od domu utíkat muže a zalarmovali policii. Na základě toho se policejní hlídky okamžitě vydaly na místo a do okolí. O pár minut později a několik ulic dál si hlídka chomutovských dopravních policistů všimla muže, který odpovídal popisu podezřelého z vloupání, a zadržela ho. Dotyčný měl u sebe mimo jiné věci, které byly chvíli předtím v domě odcizeny. Jednalo se o notebooky a další elektroniku. Podezřelý se poté při výslechu přiznal ke všem zmíněným vloupáním. Důvodem jeho jednání prý byla tíživá finanční situace, do které se dostal poté, co byl v tomto roce propuštěn z vězení.

Vyšetřovatel muže obvinil ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody, krádeže a poškození cizí věci. Protože byl dotyčný v minulosti opakovaně pro majetkovou trestnou činnost odsouzen a hrozilo, že bude v takovém jednání nadále pokračovat, podal komisař podnět k jeho vzetí do vazby. Soudce pak rozhodl o umístění obviněného do vazební věznice, kde si počká na rozhodnutí soudu. Za mřížemi může v případě prokázání viny strávit až tři roky.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 10. října 2022

