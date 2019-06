Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na návštěvě okradl známého

MOST - Lup prodával na internetu; Rozbil sklo u dveří, ani sám neví proč; Nákupy bez peněz.

Rozbil vchodové dveře, ani neví proč

Z trestného činu poškození cizí věci čelí obvinění 31letý muž z Mostu. Ten měl na sídlišti Zahradní v Mostě v ranních hodinách poškodit vykopnutím výplň vchodových dveří do panelového domu. Bytovému družstvu tak svým počinem zanechal hmotnou škodu ve výši 11 tisíc korun. Motiv jednání nebyl policií zjištěn, muž si z incidentu údajně nic nepamatuje. Stíhání obviněného je vedeno na svobodě.

Na návštěvě kradl elektroniku, tu pak prodával přes internet

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinu krádeže 21letého muže z Mostu. Ten měl v jednom bytě, kde byl několikrát na návštěvě, využít nepozornosti přítomné osoby a z bytu měl nepozorovaně odcizit různé výrobky spotřební elektroniky. Tablet, mobilní telefony a jiné věci v hodnotě 12 000 korun policisté již nezajistili. Ty měl obviněný prodat náhodným zájemcům. Obviněný Mostečan je stíhán na svobodě a soud ho může odsoudit k dvouletému trestu odnětí svobody.

Lup za osm tisíc neodnesl

Tučný lup hodlal odcizit 31letý muž z Chomutovska. V Mostě zamířil minulý týden do jednoho supermarketu a ze zboží si vybral různé potraviny, balení masa, drogistické výrobky a předměty spotřební elektroniky, vše v hodnotě osm tisíc šest set korun. Ostraze prodejny se nakupující zdál podezřelý a při odchodu z prodejny ho zadržela. Zboží bylo vráceno zpět nepoškozené do prodeje. Muž skončil na policejní služebně a odnesl si záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Případ je šetřen ve zkráceném přípravném řízení.

Nákupy za pět prstů

Není týdne, aby na policejních služebnách neskončily osoby, které kradly v obchodech. Někteří byly zadrženy na místě ostrahami prodejen, jiné vypátrali policisté díky osobní znalosti.

Žena ve věku 29 let z Mostu měla v supermarketu odcizit balení žvýkaček v hodnotě jeden tisíc korun, které si ukryla do kočárku. Ostraha ji při odchodu z objektu zadržela. Zřejmě nepoučena zamířila do jiného obchodu v Mostě a do tašky si schovala drogistické zboží. I v tomto případě neunikla pozornosti tamních detektivů.

Větší množství žvýkaček za více než dva tisíce korun měli společně odcizit 34letý muž z Litvínovska a stejně stará žena z Litvínova. Oba byli v minulosti za krádeže odsouzeni. Jak s lupem naložili, policii při výslechu neuvedli. Od policie si všichni odnesli záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Balení oříšků pistácií zřejmě neodolal 25letý Mostečan, který si ho schoval pod vestu a poté prošel pokladnami bez zaplacení. Oříšky však ochutnat nestihl. Skončil na policii a lup musel vrátit. Kradl už v minulosti.

nprap. Ludmila Světláková

Most 27. června 2019

