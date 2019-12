Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Na namrzlé vozovce dostala smyk

KROMĚŘÍŽSKO: S autem se přetočila na střechu.

Dnes ráno krátce po půl osmé nezvládla mezi obcemi Kvasice a Střížovice řízení osobního automobilu Hyundai Accent čtyřiatřicetiletá žena. Ta po projetí levotočivé zatáčky v úseku klesání dostala na namrzlé vozovce smyk, přejela do protisměru a poté vyjela mimo vozovku do travnatého příkopu, kde narazila do betonové obrubně. Po nárazu se s vozidlem přetočila na střechu. Utrpěla při tom zranění, se kterým ji přivolaní záchranáři převezli do nemocnice v Kroměříži.

Požití alkoholu jsme u řidičky vyloučili provedením dechové zkoušky. Na vozidle vznikla škoda třicet tisíc korun.

Nehodou se i nadále zabývají kroměřížští dopravní policisté.

12. prosince 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

nehoda u Střížovic

