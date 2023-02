Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na namrzlé vozovce dostal smyk

JABLONECKO – Řidič dostal s vozidlem na namrzlé vozovce smyk a přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozidlem.



Minulý týden v pátek odpoledne kolem šestnácté hodiny se stala dopravní nehoda v obci Plavy – Haratice. Řidič s vozidlem Škoda Fabia jel ve směru od Zlaté Olešnice směrem do Plavů, kde v klesání v prudké pravotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze namrzlé vozovky a dostal smyk. Následně vjel s vozidlem do protisměru, kde se střetl s protijedoucím vozem VW Sharan, od kterého se ještě odrazil a narazil do svodidel po pravé straně ve svém jízdním pruhu. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Alkohol policisté u obou řidičů vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a viníkovi udělili blokovou pokutu.





13. 2. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem